安田純平
安田純平は日本のフリージャーナリスト。1974年生まれ、埼玉県出身。
2024年1月26日
2024年1月25日
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安田純平氏、旅券発給拒否処分取り消しも「手にしてみないとわからない」
25日に発給拒否処分が取り消されたことを受け、見解を述べた
東スポWEB
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安田純平さんの「旅券拒否」訴訟、処分取り消しに 東京地裁
発給拒否処分の取り消しなどを国に求めた訴訟の判決が東京地裁であった
共同通信
2023年10月31日
2023年8月1日
2022年3月20日
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安田純平氏、解放後はパスポート新規発給拒否「どこにも行けない」
シリアで拘束され、解放されてからのパスポートの発給について説明
スポニチアネックス
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橋下徹氏が安田純平氏と初対面「ボロッカスに言っていたのに来てくれる」
安田氏がシリアで武装勢力に拘束された際、猛批判していた件に言及
スポニチアネックス
2021年2月19日
2020年1月13日
2019年7月16日
2019年6月6日
2019年5月3日
2019年4月30日
2019年4月5日
2019年2月15日
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「時間の無駄だしいらいらする」安田純平さんがアンチに本音
「あっちをいじればこっちが歪む」「時間の無駄」などと意味深な文を綴った
デイリースポーツ
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安田純平氏「ウマル」を名乗った動画は「全て相手の要求通り」
2018年7月に公開された「私の名前はウマルです」と語る動画の状況を説明
東スポWEB