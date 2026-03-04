協和キリンがストップ安の水準となる前営業日比５００円安の２２３１円でウリ気配となっている。３日の取引終了後、アトピー性皮膚炎などを対象に開発中だった抗ＯＸ４０ヒトモノクローナル抗体「ロカチンリマブ」について、現在実施中の全ての臨床試験を中止すると発表した。現時点で開発継続又は試験再開の見込みは極めて低いと判断していることを明らかにしており、嫌気した売りが出ている。２６年１２月期の連結