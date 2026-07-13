警察が本格的に取り締まりに乗り出す一方で…中国で流行中の″偽マンジャロ″が日本に上陸している！

警察が本格的に取り締まりに乗り出すも、健康被害の報告が！

打つだけで痩せる――そんな謳い文句で、若い女性を中心に大流行している『マンジャロ』。２型糖尿病の治療薬として開発された薬なのだが、食欲を抑制する効果に目をつけた美容クリニックなどで痩身目的に処方されている。

いわゆる「目的外使用」だが、腹部や太ももに押し当ててボタンを押せば薬液が体内に注入され、それだけで痩せられる手軽さが受けて爆発的に利用者が広がっている。

そんな″特需″のなか、マンジャロをめぐるトラブルに巻き込まれてしまったのが、都内に住む30代の会社員女性・Ａさんだ。

「去年の10月からマンジャロを使い始め、3ヵ月で3kg以上痩せました。効果が出たのが嬉しくて、４ヵ月目から用量をそれまでの5mgから7.5mgに増やしたのですが……投与開始から１週間ほどで、それまで抑えられていた食欲が復活。それどころか、一日中甘いものを食べていなければ気が済まなくなってしまいました。

みるみるリバウンドして、１ヵ月経たずに元の体重に戻ってしまったんです。それ以上に辛かったのが、体のだるさと眠気。仕事もろくに手につきませんでした」

たまらず駆け込んだ病院で血液検査を受けたところ、下った診断は「高血糖」。医師から糖質の過剰摂取を控え、適度な運動を行うよう指導されたという。

このときＡさんは、マンジャロを使用していることを医師には告げなかった。「後ろめたさ」があったからだ。

「実は、私が使っていたマンジャロは、中国発のＳＮＳ『小紅書(レッド)』で買ったものだったのです。違法に販売されているものだとはなんとなくわかっていましたが、美容クリニックなどで買うより２割ほど安いし、診察なしで自宅まで郵送してもらえるので、便利さについ……。

『小紅書』では『中国からの個人輸入なので、医師の診察がなくても合法になる』と説明されていましたが、国際郵便ではなくゆうパックで届きました。まんまと騙されたわけです……」（Ａさん）

マンジャロは医療用医薬品に該当し、本来は、医師の診察を経て処方されなければならない。Ａさんのようにクリニックなどを通さず購入する不正流通が横行しており、社会問題となっている。

今年６月２日、大阪府警は府内や奈良県内に住む20〜30代の男女３人を医薬品医療機器法違反の容疑で書類送検した。１人はＳＮＳを通じて女性２人にマンジャロを無許可で販売した疑い、残る２人は無許可販売を目的にマンジャロを自宅に保管した疑いが持たれている。

警察が本格的に取り締まりに乗り出す一方で、今なおＳＮＳ上ではマンジャロの不正取引を持ちかける投稿が散見される。厚労省や東京都の保健医療局などは、警告文の公表やＳＮＳ事業者への投稿の削除要請を行っているが、目立った効果は上がっていない。

『意識障害が出て病院に運ばれた』という体験談も

医師の指導に基づかない処方薬の自己投与には、乱用や副作用のリスクがつきまとう。しかしＡさんの健康被害の原因は、別のところにあった。

「私の症状は、美容クリニックのホームページで注意喚起されている、″マンジャロを急に中断した場合に起こりうる症状″そのものでした。『だったら、いま私が使っているこの（7.5mgの）マンジャロは何？』と思い、『小紅書』のマンジャロコミュニティで情報収集を始めました。

すると、私のように非正規の業者から購入した人々による『偽物をつかまされた』という投稿がいくつも見つかったんです。なかには『全身に発疹ができた』とか、『意識障害が出て病院に運ばれた』という体験談もありました。

中国国内でマンジャロは大流行していて、偽マンジャロも出回っていることから、偽物の見分け方を写真付きで解説するような投稿も複数ありました」（Ａさん）

上の写真は、それら投稿の一部である。本物とされるマンジャロと偽物とされるものが並べられているが、一見しただけでは区別がつかない。

Ａさんはその後、美容クリニックで正規のマンジャロを手に入れ、再び体重が減り始めたという。

海外ではすでに中国発の″偽マンジャロ″による事件が多発している。

「今年４月、インドの首都デリー近郊の街グルグラムで、中国から仕入れた原材料で偽マンジャロを製造して販売したとして、男２人が逮捕されました。地元紙『タイムズ・オブ・インディア』によれば、容疑者らは偽マンジャロを『日本製』と謳って販売していたそうです。

昨年５月には、イギリスのマンチェスターの美容サロンで、偽マンジャロを服用した女性が死亡する事件が発生。現地テレビ局『ＩＴＶ』による追跡取材では、イギリスに流入している偽マンジャロの源流のひとつが、中国広東省深圳市であることが明らかになっている。これまで中国国内で流行していた偽マンジャロが、ＳＮＳや闇業者を通じて世界的に流通するようになっているのです」（医療業界紙記者）

マンジャロの正規メーカーである製薬会社大手『イーライリリー』によれば、これまでに把握されている偽マンジャロの中身は「糖アルコール（人工的に作られる甘味料の一種）」など何の効能もない成分だったばかりか、「感染症を引き起こす可能性のある細菌や高濃度の不純物が含まれていることが確認された」こともあったという。

健康被害のリスクがある危険な″偽マンジャロ″が、中国系のＳＮＳを通じて日本に上陸しつつある。健康推進や美容目的のダイエットで身体を壊しては元も子もない。違法な個人売買には絶対に手を染めてはならない。

『FRIDAY』2026年7月17・24日合併号より