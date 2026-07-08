サッカー元日本代表で、サポートプレーヤーとしてFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会で日本代表に同行したDF吉田麻也（37＝ロサンゼルス・ギャラクシー）が8日にDAZNで配信された「19時のFIFAワールドカップ-デイリーハイライト-」に出演。元日本代表MF本田圭佑（40）との会話を明かす場面があった。

W杯では日本戦の解説を務めて大会を盛り上げた本田。かねて日本代表監督への思いを公言していたが、日本敗退後の今月2日はX（旧ツイッター）に「次の監督候補が見つからないための一時しのぎに過ぎないなら、なぜ僕を試さないのか」と投稿し、森保一監督の後継に名乗りを上げた。

吉田は7日深夜に出演したDAZNのパーティーライブ「アルゼンチンVSエジプト」で、日本代表監督に「興味はありますよ」と明かし、UEFA（欧州サッカー連盟）のB級ライセンスを取得したことを明かしている。

番組に「麻也さん、監督として日本代表に戻ってきてください」と視聴者からメッセージが寄せられると、お笑いコンビ「ナインティナイン」矢部浩之は「大変や、もう…本田さんも言うてるし」と本田に言及。

吉田は「僕、3日前ぐらいに本田さんに会ったんで。一応、アシスタントコーチで行けます？って言った」と明かし、スタジオの笑いを誘っていた。