「レンチン蒸しなす」【画像を見る】そうめんのつけつゆと合うので味付け不要「レンチン蒸しなす」暑い季節になると、頻繁に食べたくなるそうめん。おいしいけれど、野菜も食べたい！そうめんとよく合い、サッと作れる野菜のおかずをご自身も“そうめん大好き”という料理研究家の池田美希さんが教えてくれました！＊＊＊■レンチン蒸しなすどんなつゆとも相性抜群！どんなつゆとも相性抜群！【材料(2~3人分)と作り方】なす3個