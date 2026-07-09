ファッションディレクターが指摘する「イオンモールおじさんコーデ」の盲点と男女のすれ違い
林トモヒコ氏のYouTubeチャンネルで「【話題！の『イオンモールおじさんコーデ』60代が考察！】が公開した。
・・・今SNS界隈を賑わしている「イオンモールおじさんコーデ」について、プロの視点から具体的な改善策を提言している。
発端は、ある女性がSNSで「地方の田舎のイオンモールでよく見かけるこういう格好の人本当に嫌い」とAI画像を添えて投稿したこと。林氏は「他人のファッションをどうこう言う必要はない」と前置きしつつも、画像に描かれたベージュの細身チノパンやボディバッグなどのアイテムが、約15年前に流行したスタイルから変わっていない点を指摘した。
具体的な改善策として、淡いブルーのシャツとベージュのパンツという組み合わせに対し「淡い色同士でキリッとしていない」と指摘。「一色は濃色を持ってくる」ことで印象が大きく変わると断言し、ネイビーのリネンシャツを合わせたり、パンツをネイビーに変えたりするコーディネートを実演した。さらに、ボディバッグも現代風の小ぶりなクロスバッグへアップデートすることを推奨している。
最後に林氏は、休日の外出において「女性はスカートやブラウスなどで『きれいめ』に装うことが多いのに対し、男性は全身カジュアルになりがちだ」と男女のバランスの崩れを指摘。「パートナーと出かける時は、少しきれいめな要素を意識してほしい」と語り、大人の男性に向けて日々のファッションを楽しむためのアップデートを呼びかけた。
・・・今SNS界隈を賑わしている「イオンモールおじさんコーデ」について、プロの視点から具体的な改善策を提言している。
発端は、ある女性がSNSで「地方の田舎のイオンモールでよく見かけるこういう格好の人本当に嫌い」とAI画像を添えて投稿したこと。林氏は「他人のファッションをどうこう言う必要はない」と前置きしつつも、画像に描かれたベージュの細身チノパンやボディバッグなどのアイテムが、約15年前に流行したスタイルから変わっていない点を指摘した。
具体的な改善策として、淡いブルーのシャツとベージュのパンツという組み合わせに対し「淡い色同士でキリッとしていない」と指摘。「一色は濃色を持ってくる」ことで印象が大きく変わると断言し、ネイビーのリネンシャツを合わせたり、パンツをネイビーに変えたりするコーディネートを実演した。さらに、ボディバッグも現代風の小ぶりなクロスバッグへアップデートすることを推奨している。
最後に林氏は、休日の外出において「女性はスカートやブラウスなどで『きれいめ』に装うことが多いのに対し、男性は全身カジュアルになりがちだ」と男女のバランスの崩れを指摘。「パートナーと出かける時は、少しきれいめな要素を意識してほしい」と語り、大人の男性に向けて日々のファッションを楽しむためのアップデートを呼びかけた。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
趣味はお店巡り・ヴィンテージアロハシャツ収集 ・温泉 ＆（できれば年に一回は）ハワイに行きたい！
youtube.com/@chuchudanshi YouTube