犬の『しっぽの動き』で分かる心理 1.楽しい・嬉しい 犬が楽しんでいるときや嬉しいことがあったとき、尻尾は高く上がってブンブン振ります。美味しいものをもらうとき、飼い主が帰宅したときなど喜びが尻尾に表れますね。 勢いのあまりおしりごと振る犬もいます。このときの表情は明るく『ワンワン』と元気よく吠えることもあります。 姿勢が全体的に高くなり、ピョンピョンとジャンプする犬もいるでしょう。犬は