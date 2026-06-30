犬の『しっぽの動き』で分かる心理

1.楽しい・嬉しい

犬が楽しんでいるときや嬉しいことがあったとき、尻尾は高く上がってブンブン振ります。美味しいものをもらうとき、飼い主が帰宅したときなど喜びが尻尾に表れますね。

勢いのあまりおしりごと振る犬もいます。このときの表情は明るく『ワンワン』と元気よく吠えることもあります。

姿勢が全体的に高くなり、ピョンピョンとジャンプする犬もいるでしょう。犬はポジティブな感情のときには姿勢を高くします。

2.警戒

犬が警戒しているとき、尻尾をピンと立てます。動きはあまりなく、ゆっくり振ることもあります。耳はピンと聞き耳を立て、口を閉じて固い表情をしています。

初対面の犬や人と会ったときにこのような仕草は見られます。『どうしようかな近づこうかな』と相手の様子をうかがっているようですね。

警戒心が強くなると背中の毛が逆立ち、歯をむき出して怖い顔をします。ここまで警戒すると相手に襲いかかることもあるので注意が必要です。

3.不安・恐怖

犬が不安や恐怖を感じているとき、尻尾を下げることが多いです。尻尾が股の間に入るくらい下げることもあり、このときは恐怖で縮こまっている状態です。

耳も下がっていることが多く、立ち耳の犬種ならば変化がわかりやすいです。姿勢は全体的に低くなるのが特徴です。

緊張していると犬は片方の前足を上げる、動かなくなるといった仕草も見せます。

4.リラックスしている

犬がリラックスしているとき、尻尾は下げたまま振ることが多いです。お気に入りの散歩コースを歩くとき、これからおやつがもらえそうなときなど期待して尻尾を振っていますね。

ネガティブな感情のときにも尻尾は下がりますが、リラックスして力が抜けているときにも尻尾は下がります。

犬の感情は体全体に表れる

尻尾で犬の感情を読み取るには、尻尾の高さや振り方を観察する必要があります。しかし尻尾だけでは感情を読み取るのは難しいです。

犬が嬉しいときでも警戒しているときでも尻尾は上がり、不安なときでもリラックスしているときでも尻尾は下がります。

犬の感情は尻尾以外に目・耳・口など様々な部位に表れます。感情を読み取るには犬の体全体を見て判断しましょう。

犬は感情豊かな動物

犬の表情の変化は人間に似ています。楽しいときや嬉しいときに口角が上がり、視線の先におやつがあれば目がキラキラして笑顔になります。

緊張やストレスを感じているときに口は閉じ、対象物から視線を逸らし、硬い表情になります。犬種によって表情がわかりづらいこともありますが、見慣れてくると犬の表情もわかるようになります。

犬は人間と同じような構造の脳を持ち、喜怒哀楽がある動物なので抱く感情も同じです。言葉は話せなくても感情はあるので、愛犬が今どんな気分なのか読み取ってあげてください。

まとめ

犬の尻尾で感情の判断がつくと愛犬が他の犬と交流するときに役立ちます。程よい距離感を保てて仲良くできたり、ケンカになって事故を防いだりといったメリットがあります。

また日頃から愛犬は何が好きで何が苦手なのか把握しておくことも大事です。人間と同じで長く一緒に過ごすと犬の行動パターンが予測できるようになります。

飼い主が自分の気持ちをわかってくれるとなると、犬も飼い主を頼るようになります。愛犬にとってかけがえのない飼い主になりたいですね。