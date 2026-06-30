オークションサイトと聞いて、多くの人がまず思い浮かべるのは「メルカリ」だろう。誰でも気軽に物を売ったり買ったりできるサービスとして、すっかりおなじみの存在だ。しかし、あまり知られていないものの、誰でも参加できる自治体のオークションがあることをご存じだろうか。【こちらも読む】メルカリの達人が教える売れ筋「売れてビックリしたもの」「意外に高く売れたもの」「即行で売れたもの」それが「KSI官公庁オーク