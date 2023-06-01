【4R】初日のA級特選は抑えて駆けた永井哉多が先制。近藤雄太は好枠を生かせず6番手捲り不発に終わった。昨年暮れの別府準決で2回の失格を喫し、来期は3班に降班するが、S級でも通用する脚力を持つ。当地は3月開催で3連勝。直前の大垣でも今年2回目の優勝を飾るなど気配は上々だ。「永井君がいいペースでした」。捲れず7着に敗れた悔しさをこの準決で晴らす。松尾がマークするが、近藤雄に最後まで付け切れるかどうかは疑