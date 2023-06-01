◇ナ・リーグドジャース4―2パドレス（2026年6月29日サンディエゴ）パドレスの松井が好救援で存在感を示した。5回1死一、三塁で起用されてピンチを切り抜けると、続投した6回には今季2度目の対決だった大谷からスプリットで空振り三振を奪って、1回2/3を無失点。メジャー3年目の今季は、左脚の内転筋を痛めて初登板が5月8日にずれ込んだが、ここまで防御率1・53と上々の成績を残す。「何とかゼロで乗り切れたのは良か