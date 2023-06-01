FC東京が浦和からMF本間至恩（25）とDF石原広教（27）を獲得することが29日、分かった。既に交渉は大詰めで、一両日中にも両クラブから正式発表される見通し。柏に移籍する遠藤が抜けた左サイドの後釜として、新潟時代に松橋監督と共闘した本間に白羽の矢を立てた。さらに19年以来、毎年安定して試合出場を続ける石原を迎え入れ、サイドバックの選手層充実に成功。首都クラブはリーグ制覇へさらなる補強に動くようだ。