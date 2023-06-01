北中米Ｗ杯決勝トーナメント１回戦ブラジル戦（２９日＝日本時間３０日、米国・ヒューストン）に臨む日本代表のスタメンが発表された。森保ジャパンはＦ組２位通過。３２強決戦でいきなり通算最多となる５度の優勝を誇るブラジルと対戦することになり、森保一監督は、現有メンバーでベストと思われる１１人を先発に選んだ。２５日の１次リーグ最終戦スウェーデン戦は出番のなかったＭＦ佐野海舟（マインツ）、ＤＦ冨安健洋（