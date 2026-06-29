ダイソーで見つけた『水でも使えるスプリングメガネストラップ』は、110円（税込）でメガネのずり落ちを防いでくれる優秀アイテム。スプリングタイプでよく伸び、水洗いできるシリコン素材だからスポーツや家事シーンでも大活躍してくれます。コンパクトで絡まりにくい万能ストラップを実演レビュー♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：水でも使えるスプリングメガネストラップ価格：￥110（税込）最長：60cm材質：ポ