デジタルグリッドが大幅反発している。東京証券取引所が前週末２６日の取引終了後に、同社株を２９日付で貸借銘柄に選定すると発表しており、株式流動性の向上による売買活性化への期待から買われているようだ。また、日本証券金融も２９日約定分から同社株を貸借取引対象銘柄に追加している。 出所：MINKABU PRESS