東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値184.14高値184.83安値183.72 185.85ハイブレイク 185.34抵抗2 184.74抵抗1 184.23ピボット 183.63支持1 183.12支持2 182.52ローブレイク ポンド円 終値213.46高値213.82安値213.22 214.38ハイブレイク 214.10抵抗2 213.78抵抗1 213.50ピボット 213.18支持1 212.90支持2 212.58ロ&#1254