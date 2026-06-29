東京市場 ピボット分析（クロス円）
東京市場 ピボット分析（クロス円）
ピボット分析
ユーロ円
終値184.14 高値184.83 安値183.72
185.85 ハイブレイク
185.34 抵抗2
184.74 抵抗1
184.23 ピボット
183.63 支持1
183.12 支持2
182.52 ローブレイク
ポンド円
終値213.46 高値213.82 安値213.22
214.38 ハイブレイク
214.10 抵抗2
213.78 抵抗1
213.50 ピボット
213.18 支持1
212.90 支持2
212.58 ローブレイク
スイス円
終値199.77 高値200.37 安値199.47
201.17 ハイブレイク
200.77 抵抗2
200.27 抵抗1
199.87 ピボット
199.37 支持1
198.97 支持2
198.47 ローブレイク
豪ドル円
終値111.53 高値111.88 安値111.25
112.49 ハイブレイク
112.18 抵抗2
111.86 抵抗1
111.55 ピボット
111.23 支持1
110.92 支持2
110.60 ローブレイク
NZドル円
終値91.27 高値91.55 安値91.04
92.04 ハイブレイク
91.80 抵抗2
91.53 抵抗1
91.29 ピボット
91.02 支持1
90.78 支持2
90.51 ローブレイク
カナダドル円
終値113.97 高値114.10 安値113.82
114.39 ハイブレイク
114.24 抵抗2
114.11 抵抗1
113.96 ピボット
113.83 支持1
113.68 支持2
113.55 ローブレイク
ピボット分析
ユーロ円
終値184.14 高値184.83 安値183.72
185.85 ハイブレイク
185.34 抵抗2
184.74 抵抗1
184.23 ピボット
183.63 支持1
183.12 支持2
182.52 ローブレイク
ポンド円
終値213.46 高値213.82 安値213.22
214.38 ハイブレイク
214.10 抵抗2
213.78 抵抗1
213.50 ピボット
213.18 支持1
212.90 支持2
212.58 ローブレイク
スイス円
終値199.77 高値200.37 安値199.47
201.17 ハイブレイク
200.77 抵抗2
200.27 抵抗1
199.87 ピボット
199.37 支持1
198.97 支持2
198.47 ローブレイク
豪ドル円
終値111.53 高値111.88 安値111.25
112.49 ハイブレイク
112.18 抵抗2
111.86 抵抗1
111.55 ピボット
111.23 支持1
110.92 支持2
110.60 ローブレイク
NZドル円
終値91.27 高値91.55 安値91.04
92.04 ハイブレイク
91.80 抵抗2
91.53 抵抗1
91.29 ピボット
91.02 支持1
90.78 支持2
90.51 ローブレイク
カナダドル円
終値113.97 高値114.10 安値113.82
114.39 ハイブレイク
114.24 抵抗2
114.11 抵抗1
113.96 ピボット
113.83 支持1
113.68 支持2
113.55 ローブレイク