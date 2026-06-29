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【ユーロ圏】 ユーロ圏景況感指数（6月）18:00 予想N/A前回93.5 （景況感指数) ユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（6月）18:00 予想-17.7前回-17.7（ユーロ圏消費者信頼感) ※予定は変更することがあります