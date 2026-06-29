ヤクルトが劇的なサヨナラ勝ちを収めた。同点で迎えた9回裏。二死満塁の場面で打席に立った古賀優大は、藤嶋健人が投じた3球目のスプリットを捉えると、打球は中前へ。走者を迎え入れるサヨナラ適時打となり、チームに大きな勝利をもたらした。この一打について、解説を務めた田尾安志氏は「素晴らしかったですね。藤嶋も良い高さに投げたと思うんですが、センター方向を狙ったのが良かったですね」と称賛。難しい場面でも冷