北朝鮮の金正恩総書記は24日、東部・元山葛麻海岸観光地区に新設された施設を現地視察し、観光鉄道駅や応急治療所の建設状況を点検した。朝鮮中央通信が26日付で伝えた。視察には党中央委員会書記や朝鮮人民軍の主要指揮官らが同行した。金氏は、観光地区への玄関口となる新設の葛麻観光鉄道駅を見て回り、「近代的な鉄道駅がわずか1年間で建設された」と建設関係者をねぎらい、「全国の地方鉄道駅改修の基準を確立する重要な契機