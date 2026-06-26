サッカーFIFAワールドカップ、日本はスウェーデンと対戦し、引き分けで決勝トーナメント進出を決めました。広島の会社では、社員が熱戦を見届けました。■広島テレビ宮脇 靖知 記者「日本対スウェーデンの試合を知らせる看板、朝早くから多くの社員の皆さんが集まっています。」スポーツ用品の開発を行う「モルテン」。広島市の本社1階の食堂に大型モニターを設置し、約50人の社