医師、弁護士、建築家、記者、プログラマーですら例外なく、パターンが決まっている作業はすべて自動化できる。そして新しい仕事を創造する。2012年のケヴィン・ケリーの予言はどこまで現実となったのか。『WIRED』クラシックで検証する。