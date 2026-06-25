甲子園への出場を懸けた夏の高校野球山形県大会が、7月10日に開幕します。25日、山形市で組み合わせ抽選会が開かれ、各チームの対戦カードが決まりました。ことしの夏の県大会には、2つの連合チームを含む37チームが出場します。25日の抽選会では、各チームの主将がくじを引いて、対戦カードを決めました。はじめにAブロック。第1シードは去年の夏と秋、そしてことし春の県大会を制した