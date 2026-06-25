戦時中の水没事故で183人が亡くなった宇部市の旧長生炭鉱について、山口県警は、収容された遺骨のDNA鑑定に着手したことを明らかにしました。遺骨の一部を韓国側に引き渡したということです。（県警・秋本泰志本部長）「既に日韓両国の立会いのもとで遺骨等からの試料採取を行っており、身元特定のためのDNA型鑑定に着手している」県議会の一般質問で、秋本県警本部長が答弁したものです。旧長生炭鉱では、「長生炭鉱の水非常を歴