「推し、尊い！」--その気持ちを、自分に向けてみたら？ XとInstagramで話題の「セルフ推し活」が一冊に。書籍『セルフ推し活BOOK ―自分＝推しとして過ごすアイデア36―』が、2026年6月3日にワニブックスから発売。自分を後回しにしてしまう人、周りの期待に応えようと頑張りすぎてしまう人へ。著者のワダシノブさんに「自分を推す」とはどういうことか、今日から試せるヒントについて伺ってみました。 推しがいなくなったから、