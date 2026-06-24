B-R サーティワン アイスクリームにて、任天堂が発売するゲームシリーズ『どうぶつの森』との初のコラボレーションキャンペーンが実施される。本コラボレーションでは、『どうぶつの森』の舞台である島を表現した新作フレーバーのほか、コラボ限定デザインのダブルカップやサンデー、ドリンク、アイスクリームケーキなど、特別な限定商品が発売される。また、「サーティワン島」など、この夏は、サーティワンのお店でも、ゲームで