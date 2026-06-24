（森本アナウンサー）「気象予報士の佐々木さんです。この後の雨が心配ですね」 （佐々木気象予報士）「きょうの県内は日中、本降りとなりました。降り始めからの雨量は海陽で60ミリ、木頭や美波で40ミリを超えています」「あす明け方にかけては、局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降る見込みです」「発達した雨雲が停滞した場合は、警報級の大雨となる可能性があります」 （佐々木気象予報士）「台風の北上