佐藤流司、福澤 侑、spiからなる音楽パフォーマンスユニット・ZIPANG OPERAが、6月24日に3rd EP『ZIPANGRIMM(読み：ジパングリム)』をリリースした。タイトルは「ZIPANG」と『グリム童話』を掛け合わせた造語。今作よりspiが本格的にプロデュースに参画し、楽曲ごとに異なる物語が集まりEP全体でひとつの世界を構想するという、新たなアプローチに挑んだ作品となっている。CDリリースとしては約7ヶ月ぶりとなる本作について、先行