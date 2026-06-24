文化放送では、グローバルボーイズグループ・DXTEENがパーソナリティを務める新番組『DXTEENのNICO-NICO K-ROOM』（毎週月曜日 深夜2時30分～3時00分）が、2026年6月29日（月）にスタートする。 番組パーソナリティを担当するDXTEEN（ディエックスティーン）は、JO1やINIを輩出したLAPONEエンタテインメントから2023年5月にデビューした6人組グローバルボー