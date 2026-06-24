

文化放送では、グローバルボーイズグループ・DXTEENがパーソナリティを務める新番組『DXTEENのNICO-NICO K-ROOM』（毎週月曜日 深夜2時30分～3時00分）が、2026年6月29日（月）にスタートする。

番組パーソナリティを担当するDXTEEN（ディエックスティーン）は、JO1やINIを輩出したLAPONEエンタテインメントから2023年5月にデビューした6人組グローバルボーイズグループ。当番組は、メンバーが等身大のトークを届けるほか、彼らが様々なバラエティ企画に挑戦しながら、最先端のK-POPシーンをディープに紹介していく。

番組では、世界のK-POPファンが注目する投票サイト「K-STAR CHART」（https://kstar-vote.com/）と連動し、毎週更新される最新のK-POPチャートをどこよりも熱く紹介。1位の楽曲はフルコーラスでオンエアする。

また、注目のK-POPアーティストや話題のクリエイターなどをゲストに迎えたトークセッションも展開予定。メンバーと同世代のアーティストや、憧れの先輩・後輩アーティストまで、多彩なゲストから刺激を受けながら、「K-POPをさらに勉強し、アーティストとしてより成長していく」彼らの姿をリアルに届ける。

＜メンバ―よりコメント＞

「このたび、文化放送で僕たちのレギュラー番組『DXTEENのNICO-NICO K-ROOM』がスタートすることになり、とても嬉しいです！ 僕たちも日頃から大好きなK-POPの魅力を、音楽はもちろん、トークや企画を通してたくさんお届けしていきたいと思っています。リスナーのみなさんと一緒に楽しめる番組にしていきたいと思いますので、ぜひ毎週チェックしてください！（DXTEEN一同）」

番組では、DXTEENメンバーへの質問や応援メッセージのほか、「チャートインしてほしい楽曲」や「私の推しアーティスト」などをリスナーからメールで募集。

初回放送はDXTEENのグループ紹介、自己紹介コーナーを実施。メールテーマは「DXTEENに聞きたいこと」「私が知っているDXTEEN情報」で募集中。

メールの宛先：kroom@joqr.net

また、番組Xでは、番組と連動したプレゼントキャンペーンや、ここでしか見られないメンバーの貴重なオフショットなども随時投稿していく予定。

なお、文化放送は、サッカーFIFAワールドカップ2026の日本代表全試合を放送中。日本代表がグループFで2位通過となった場合、同局ではグループCの1位vs日本を中継〔6月29（月）25時30分～28時30分〕するため、当番組の初回は、文化放送公式YouTubeで配信予定です。詳細は文化放送ホームページ、公式Xなどで案内。

【新番組概要】

■番組名：『DXTEENのNICO-NICO K-ROOM』

■放送日時：

毎週月曜日 深夜2時30分～3時00分（26時30分～27時00分）

※初回放送：2026年6月29日（月）

※「FIFAワールドカップ2026」グループC 1位vs日本の中継が決定した場合は、

初回を文化放送公式YouTubeで配信予定。

その場合、第2回以降を7月6日（月）より地上波で放送します。

文化放送公式YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCLnS0FfcsCKwLymv8zngImA

■出演： DXTEEN

■メールアドレス：kroom@joqr.net

■番組メッセージフォーム： https://form.joqr.co.jp/@kroom

■番組X：＠kroom_joqr

■推奨ハッシュタグ： #Kるーむ