[caption id="attachment_1642101" align="aligncenter" width="600"] 外観完成予想CG[/caption]フージャースコーポレーションは、千葉県浦安市にてシニア向け新築分譲マンション「デュオセーヌ新浦安」の分譲を開始し、6月20日(土)にマンションギャラリーをオープンすることを発表した。シニアレジデンス「デュオセーヌ新浦安」誕生[caption id="attachment_1642100" align="aligncenter" width="600"] エントランス完成予想CG[