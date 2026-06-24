農業とスポーツ。一見無関係なこの２つを結びつけ、新たな価値を見出し、さまざまな課題の解決を目指すのが「アグリスポーツ」だ。日本アグリスポーツ協会は、昨今問題となっている耕作放棄地の増加と子どもの食育を課題として、合宿で体験できるアグリスポーツイベントを開催している。小学生を対象とする陸上教室から生まれたという同協会の活動について、会長の西村顕志氏に伺った。きっかけは親御さんの「子どもが野菜を食べな