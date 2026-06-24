【抽選で30名にAmazonギフトカード2,000円分が当たる！】アンケート回答のお願い 皇室典範改正をめぐり、女性皇族が結婚後も皇室に残る案が浮上。愛子さまの将来にも関わるかもしれない“現実問題”とは……。 【TVer】旧宮家から養子を迎える案は問題が山積み!?警備、受け入れ先……宗教学者が課題を指摘 皇族数の確保をめぐって皇室典範改正の議論が進むなか、番組では、女性皇族が結婚後も皇室に残る