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皇室典範改正をめぐり、女性皇族が結婚後も皇室に残る案が浮上。愛子さまの将来にも関わるかもしれない“現実問題”とは……。

【TVer】旧宮家から養子を迎える案は問題が山積み!? 警備、受け入れ先……宗教学者が課題を指摘

皇族数の確保をめぐって皇室典範改正の議論が進むなか、番組では、女性皇族が結婚後も皇室に残る案にスポットを当てた。

皇室典範改正をめぐる議論で、まず押さえておきたいのが「皇位継承」と「皇族数の確保」の違いだ。将来の天皇を誰が継ぐのかという問題と、天皇の活動を支える皇族をどう確保するのかという問題は、つながっているようで論点が異なる。

「女性天皇」と「女系天皇」も混同されやすい。女性天皇は、文字通り女性が天皇になることで推古天皇など過去にも例がある。一方、女系天皇は母方から天皇の血筋を引く天皇を指し、皇室の歴史に詳しい宗教学者の島田裕巳氏は「歴史上まだいない」と説明した。

そのうえで皇族数の確保策として浮上しているのが、女性皇族が結婚後も皇室に残る案だ。現在の皇室典範では、皇族女子は天皇および皇族以外の者と結婚した場合、皇族の身分を離れる。ここを見直すことで、皇族数の減少に歯止めをかけようという考えだ。

ただ、女性皇族が皇室に残ったとしても、配偶者や子どもまで皇族になるわけではない。女性皇族が結婚後も皇室に残る場合、結婚相手や家族をどう位置づけるのかという問題は避けて通れない。

島田氏は、愛子内親王にも触れながら、結婚をめぐる環境そのものが難しくなっていると指摘。「結婚される男性が本当に現れるのか」と、制度だけでは解決しない現実問題を投げかけた。

さらに島田氏は、皇籍を離脱する際に支給される一時金にも言及。内親王の場合は品位ある生活のために約1億5000万円が支給されると説明しつつ、今は東京23区のマンション平均価格が約1億3700万円に上る現実を引き合いに、女性皇族が経済的な問題から離脱できない可能性を指摘した。結婚後の身分だけでなく、生活をどう保障するかも大きな論点になる。

また、皇族数の確保をめぐっては、旧宮家男系男子を養子として皇室に迎える案もある。しかし、すでに何代にもわたって皇室から離れ、一般国民として暮らしてきた人が皇族に復帰する例は歴史的にないという。島田氏は、仮に候補者が現れても、警備や受け入れ先など問題は山積みだと指摘した。

皇室典範改正は、条文を変えれば終わる話ではない。誰が皇室を支え、家族をどう位置づけ、生活をどう成り立たせるのか。今後も議論を重ねるべき課題の多さが浮き彫りになった。

なお、皇室典範改正をめぐる女性皇族の結婚後の身分や旧宮家男系男子の養子案については、6月20日に生放送された情報バラエティ番組『教えて！ニュースライブ 正義のミカタ』（ABCテレビ）で取り上げられた。

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