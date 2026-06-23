jizueが、8月19日にアニバーサリーアルバム『orbis』の発売と、＜20th Anniversary Tour＞の開催を発表した。今作は、井上典政（G）、山田剛（B）、片木希依（Key）のメンバー3人それぞれが楽曲を持ち寄りアルバムを構成。ハードコアなポストロックからメロウなインストゥルメンタルチューン、抒情的なラテンテイストなトラックまで収録しているという。ゲストミュージシャンとしてラッパー・Shing02、レーベルメイトである奇妙礼