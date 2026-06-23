宇多田ヒカルが、甲本ヒロトをゲストに迎えた「パッパパラダイス feat. 甲本ヒロト」のMVを6月24日0時にプレミア公開することを発表した。なお、「パッパパラダイス」の配信EP盤、7インチアナログ盤も明日リリースとなる。MVとあわせて是非チェックしていただきたい。https://youtu.be/R-iuG8oCIpg◾️「パッパパラダイス」配信中：https://erj.lnk.to/7rrAv3▼配信EP『パッパパラダイス』2026年6月24日（水）リリース