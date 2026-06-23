宇多田ヒカル、「パッパパラダイス feat 甲本ヒロト」MVプレミア公開決定
宇多田ヒカルが、甲本ヒロトをゲストに迎えた「パッパパラダイス feat. 甲本ヒロト」のMVを6月24日0時にプレミア公開することを発表した。
なお、「パッパパラダイス」の配信EP盤、7インチアナログ盤も明日リリースとなる。MVとあわせて是非チェックしていただきたい。
◾️「パッパパラダイス」
配信中：https://erj.lnk.to/7rrAv3
▼配信EP『パッパパラダイス』
2026年6月24日（水）リリース
収録曲：
パッパパラダイス feat. 甲本ヒロト
パッパパラダイス
パッパパラダイス (Instrumental)
◇配信予約キャンペーン：https://cp.digle.tokyo/utadahikaru/pappa_paradise_ep/
▼「パッパパラダイス」7インチアナログ盤
2026年6月24日（水）リリース
完全生産限定盤ESKL-6：2,500円（税込）
収録曲：
SIDE A
パッパパラダイス feat. 甲本ヒロト
SIDE B
パッパパラダイス
予約：https://erj.lnk.to/DC3xdR
▼特典情報
Amazon.co.jp：メガジャケ
タワーレコード全店（オンライン含む/一部店舗除く）：オリジナルマーカー/オレンジ（TOWER RECORDS ver.）
HMV全店（HMV&BOOKS online含む）：オリジナルマーカー/ピンク（HMV ver.）
楽天ブックス：オリジナルマーカー/パープル（楽天ブックス ver.）
Sony Music Shop：オリジナルマーカー/ライトブルー（Sony Music Shop ver.）
応援店：オリジナルマーカー/ライトグリーン（一般店特典 ver.）
◾️「パッパパラダイス」リリース記念Hikaru Utada × Sony Store 」開催概要
開催期間：2026年5月20日（水）〜7月16日（木）
開催場所：ソニーストア 銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神
店舗詳細：https://www.sony.jp/store/retail
▼イベント詳細
ttps://www.sony.jp/store/retail/sonystore/hikaruutada_pappaparadise2025/
◾️Utadaリマスター再発
2026年6月24日（水）発売
歌詞・対訳付
『エキソドス』(Exodus)
2LP：UIJY-75381/2／7,150円（税込）／180g重量盤
2LPカラー盤（クリアパープル）：PDJT-1072/3／7,150円（税込）／180g重量盤 ＊UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤
2CD：UICY-16479/80／5,500円（税込）＊SHM-CD仕様 ＊日本独自企画盤
予約：https://umj.lnk.to/Utada_Exodus
『ディス・イズ・ザ・ワン』(This Is The One)
LP：UIJY-75383／5,500円（税込）／180g重量盤
LPカラー盤（クリアピンク）：PDJT-1074／5,500円（税込）／180g重量盤 ＊UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤
2CD：UICY-16481/2／5,500円（税込）＊SHM-CD仕様 ＊日本独自企画盤
予約：https://umj.lnk.to/Utada_ThisIsTheOne
関連リンク
◆宇多田ヒカル オフィシャルサイト
◆宇多田ヒカル オフィシャルX
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