俳優・声優として活躍する正木郁の音楽プロジェクト「Kaoru Masaki」が、初のワンマンライブとなる＜Kaoru Masaki 1st Live「Inversion」＞の開催を発表した。Kaoru Masakiは、俳優としての活動とは異なる表現の場として始動した音楽プロジェクトで、2025年より配信シングルのリリースを重ね、独自のアーティスト性を追求してきたという。さらに、ライブ開催の発表とあわせて、明日配信の新曲「SHOUT」の情報も解禁された。「SHOUT