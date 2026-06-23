【「ワロタ、俺の家のとなり魔王城www」第1回CBT】 6月24日14時～開始 【ワロタ、俺の家のとなり魔王城www】 発売日：Steam版 2026年冬、Switch2/PS5版 2027年 価格：未定 ワンオアエイトは、プレイステーション 5/Nintendo Switch 2/Steam用村づくりアクションRPG「ワロタ、俺の家のとなり魔王城www」のクローズドβテスト（以下、CB