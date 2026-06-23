キタンクラブより、「ひまのかたまり ひま太郎 毛糸であそぼうフィギュア」が、2026年6月30日（火）から全国のカプセルトイ売場にて順次発売される。＞＞＞ひまのかたまりひま太郎 毛糸であそぼうフィギュアをチェック！（写真5点）「ひまのかたまり ひま太郎」は、ひまだけど、ひまつぶしでおおいそがし！セーターの毛玉から生まれた「ひま太郎」（クマのような形だけどクマじゃないよ）と、物知りで心配性な紐人形のモップ。「