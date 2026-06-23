【ひま太郎】遊んでいる毛糸玉がそのままカプセルに！
キタンクラブより、「ひまのかたまり ひま太郎 毛糸であそぼうフィギュア」が、2026年6月30日（火）から全国のカプセルトイ売場にて順次発売される。
＞＞＞ひまのかたまりひま太郎 毛糸であそぼうフィギュアをチェック！（写真5点）
「ひまのかたまり ひま太郎」は、ひまだけど、ひまつぶしでおおいそがし！ セーターの毛玉から生まれた「ひま太郎」（クマのような形だけどクマじゃないよ）と、物知りで心配性な紐人形のモップ。「けいとのはしっこ」やとげなしサボテンの「トントン」など、個性豊かな仲間たちと送る、ピュアでノスタルジックな ”ひまつぶしエンターテイメント”！
セーターの毛玉から生まれたふわふわのキャラクター『ひまのかたまり ひま太 郎』が、カプセルといっしょに飾れるフィギュアになった。毛糸玉で元気いっぱいに遊ぶ、愛らしい姿を立体化。モコモコなフォルムや毛糸玉で遊ぶ生き生きとした動きなど、『ひま太郎』たちの魅力をたっぷり詰め込んでいる。
本商品は毛糸玉型のカプセルにフィギュアが入っている仕様。カプセルとフィギュアを組み合わせることで、全長100mmを超える大ボリュームのディスプレイに。さらに店頭でも、まるでたくさんの毛糸玉がそのまま筐体に入っているような、可愛らしいビジュアルを楽しめる。
毛糸玉カプセルには、毛糸の切れ端をイメージした専用台座が付属。ころころと転がることなく安定して飾ることができる。カプセルは小物入れとして使うこともでき、飾った後も楽しみ方が広がる。
存在感抜群のBIGサイズで楽しめる『ひま太郎』たち。ぜひお気に入りの場所に飾って楽しんでほしい。
また、『ひまのかたまり ひま太郎』の作者・凸凹オノダエミが出展する「第11回文具マーケット」（6月27日開催）にて、本商品の先行発売が決定。一般発売に先駆けてお求めいただける特別な機会だ。一刻も早くゲットしたい方はぜひ会場で！
（C）D.B
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「ひまのかたまり ひま太郎」は、ひまだけど、ひまつぶしでおおいそがし！ セーターの毛玉から生まれた「ひま太郎」（クマのような形だけどクマじゃないよ）と、物知りで心配性な紐人形のモップ。「けいとのはしっこ」やとげなしサボテンの「トントン」など、個性豊かな仲間たちと送る、ピュアでノスタルジックな ”ひまつぶしエンターテイメント”！
本商品は毛糸玉型のカプセルにフィギュアが入っている仕様。カプセルとフィギュアを組み合わせることで、全長100mmを超える大ボリュームのディスプレイに。さらに店頭でも、まるでたくさんの毛糸玉がそのまま筐体に入っているような、可愛らしいビジュアルを楽しめる。
毛糸玉カプセルには、毛糸の切れ端をイメージした専用台座が付属。ころころと転がることなく安定して飾ることができる。カプセルは小物入れとして使うこともでき、飾った後も楽しみ方が広がる。
存在感抜群のBIGサイズで楽しめる『ひま太郎』たち。ぜひお気に入りの場所に飾って楽しんでほしい。
また、『ひまのかたまり ひま太郎』の作者・凸凹オノダエミが出展する「第11回文具マーケット」（6月27日開催）にて、本商品の先行発売が決定。一般発売に先駆けてお求めいただける特別な機会だ。一刻も早くゲットしたい方はぜひ会場で！
（C）D.B
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