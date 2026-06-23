【モデルプレス＝2026/06/23】タレントの鈴木あきえが6月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。子供達が作った父の日のケーキを公開した。【写真】39歳元「ブランチ」リポーター「デコレーションたくさんで楽しい」子供達が作った父の日ケーキ◆鈴木あきえ、子供達が作った父の日ケーキ公開鈴木は「父の日 いつもありがとうございます 我が家は子供達から愛情いっぱいのこちらのケーキを笑 あとはパパの好きなもの詰め合わせ