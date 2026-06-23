Stray Kidsが、MUFG STADIUM（国立競技場）にて単独ライブの開催を発表した。MUFG STADIUM（国立競技場）でのライブは、今回発表されたワールドツアー＜Stray Kids World Tour ＞の日本公演として開催される。日本公演は、8月29日・30日の2日間を皮切りに、9月5日・6日、バンテリンドーム名古屋、9月19日・20日の京セラドーム大阪、10月24日のみずほPayPayドーム福岡まで、7公演の開催が発表された。日本7公演で計37万を動員する見