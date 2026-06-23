気象庁は23日午前、マリアナ諸島付近の熱帯低気圧が台風8号（ヒーゴス）に発達したと発表しました。現在、フィリピンの東を北上中の非常に強い台風7号（メーカラー）に続き、日本の南には2つの台風が同時に存在する「ダブル台風」の状況となっています。 【画像をみる】台風の進路予想、23日～28日までの雨風シミュレーション 台風8号の最新状況と進路：本州の南へ先回りか 23日午前9時現在、発