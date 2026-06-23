気象庁は23日午前、マリアナ諸島付近の熱帯低気圧が台風8号（ヒーゴス）に発達したと発表しました。現在、フィリピンの東を北上中の非常に強い台風7号（メーカラー）に続き、日本の南には2つの台風が同時に存在する「ダブル台風」の状況となっています。

【画像をみる】台風の進路予想、23日～28日までの雨風シミュレーション

台風8号の最新状況と進路：本州の南へ先回りか

23日午前9時現在、発生したばかりの台風8号はマリアナ諸島付近を時速15kmで西へ進んでいます。中心気圧は1004hPa、中心付近の最大風速は18m/sとなっています。

今後の予報では、台風8号は日本列島に向かって北上し、途中で進路を北東へと大きく変える見込みです。先に発生している台風7号よりも“内回り（東側）”のルートを通り、比較的速いスピードで北上する予測となっています。

25日（木）から26日（金）にかけては発達しながらマリアナ諸島付近から日本の南へと北上。27日（土）には時速55kmと一気に加速し、日本の東の海上に進む見込みです。その後、28日（日）には日本のはるか東へ抜け、温帯低気圧に変わる予報となっています。

台風7号の最新状況と進路：沖縄本島や九州に接近へ

先行する台風7号は、23日午前9時現在、フィリピンの東で「非常に強い」勢力を維持しています。中心気圧は925hPa、中心付近の最大風速は50m/sで、台風8号よりも西側を比較的ゆっくりとした速度で北上しています。

予報によると、26日（金）には強い勢力で沖縄本島近海に接近し、27日（土）には九州の南へ進むする見込みです。その後、28日（日）にかけては加速しながら東海道沖から関東の東へと進むとみられます。

今後の最新情報に留意してください。