22日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年9月限は前週末清算値比19ポイント高の703ポイントで取引を終えた。出来高は2572枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値717.31ポイントに対しては14.31ポイント安。 株探ニュース