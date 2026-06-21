Ayumu Imazuが、来年1月27日(日)に東京・日本武道館でのライブを開催することを発表した。発表が行なわれたのは現在開催中の全国ツアー＜Ayumu Imazu The CLASSIC TOUR 2026＞の3公演目となる6月21日(日)東京・Zepp DiverCity(TOKYO)公演にて。Ayumu ImazuはBMSGとのパートナーシップ締結後、3カ月連続配信シングルのリリース、そして5月には約4年ぶりとなる2ndアルバム『CLASSIC』をリリースし、同作を携えた全国ツアー＜Ayumu Im