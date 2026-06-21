CLASS SEVENが、7月27日(月)に3rdシングル「アイノーヒーロー」をリリースする。本日6月21日(日)よりTOBE OFFICIAL STOREにて予約受付がスタートした。7月6日(月)より先行配信がスタートする表題曲「アイノーヒーロー」は、誰もが誰かのヒーローでありたいという気持ちを歌う、青春に揺れる繊細な恋と、その先ににじむ希望を鮮やかに映し出した楽曲となっている。3rdシングル「アイノーヒーロー」は、初回生産限定盤A、初回生産限