9月18日（金）に全国公開となる『映画名探偵プリキュア』。メインビジュアルや新スチールが公開。入場者特典やムビチケ情報も公開された。＞＞＞メインビジュアルに新スチール、ムビチケをチェック！（写真8点）2004年2月1日（日）に放送を開始した『ふたりはプリキュア』から、23作品継続している「プリキュアシリーズ」。現在は毎週日曜朝8時30分〜、ABCテレビ・テレビ朝日系列にて『名探偵プリキュア！』が絶賛放送中だ。プリキ