【映画名探偵プリキュア】メインビジュアルや新スチール公開！ ムビチケ情報も
9月18日（金）に全国公開となる『映画名探偵プリキュア』。メインビジュアルや新スチールが公開。入場者特典やムビチケ情報も公開された。
＞＞＞メインビジュアルに新スチール、ムビチケをチェック！（写真8点）
2004年2月1日（日）に放送を開始した『ふたりはプリキュア』から、23作品継続している「プリキュアシリーズ」。現在は毎週日曜朝8時30分〜、ABCテレビ・テレビ朝日系列にて『名探偵プリキュア！』が絶賛放送中だ。プリキュア公式
YouTube チャンネルにて配信されているキュアアンサー＆キュアミスティック、キュアアルカナ・シャドウの変身シーンは合計310万回以上（6月21日現在）の再生数を記録するなど、大きな支持を得ています。そんな大注目を集める「名探偵プリキュア！」の映画の正式タイトルが、『映画名探偵プリキュア！不思議な庭と2人の秘密』に決定。9月18日（金）に全国公開となる。
『自分で見て、感じて、考えて、 ”本当” の答えを出す』というテーマを掲げている「名探偵プリキュア！」。
2027年の誕生日にポチタンと名乗る妖精と出会った明智あんな（千賀光莉）は、突然、謎の光に飲み込まれ1999年にタイムスリップしてしまう。そこで探偵志望の小林みくる（本渡楓）や自称天才博士の妖精・ジェット先輩（梶裕貴）と出会い、「キュアット探偵事務所」で立派な探偵になることを決意。事件の度に現れる怪盗団ファントムから、依頼者の大切な物を取り返し、事件を ”キュアット解決” するため、名探偵プリキュアに変身して戦うストーリーだ。
このたび公開されたメインビジュアルは、まるで夢の世界のような ”不思議な庭” を舞台に、今にも飛び出してきそうなほど、元気いっぱいのキュアアンサーとキュアミスティック、ミラクルライトを目一杯掲げるポチタンや、ジェット先輩がキュートに描かれている。
さらに、TV シリーズでは未だ存在自体が謎に包まれているキュアエクレール、シュシュタンの姿や、プリキュアでありながら、なぜか「怪盗団ファントム」として活動しており、その理由は秘められたままとなっているキュアアルカナ・シャドウとマシュタンの姿も。
そして、キラキラと輝くカラフルなサンキャッチャーと共に描かれるのは、映画オリジナルキャラクターの謎の少女・かりんと妖精のアランとレイン。物語の舞台となる ”不思議な庭” で出会った彼女たちは、あんなたちが挑む新たなナゾに深く関わる存在のようで……一体どんな秘密を抱えているのか、その行方にも注目だ。『キミとアイドルプリキュア♪』『わんだふるぷりきゅあ！』も駆けつけ、シリーズの垣根を超えた夢の共演が実現。それぞれのプリキュアの活躍に胸が高鳴るビジュアルとなっている。
”不思議な庭” に隠されたナゾとは？ そしてタイトルにもある ”2人の秘密” とは一体何なのか？ 名探偵プリキュアはアンサーを見つけ出し、映画館でナゾをキュアット解決できるのか・・・？ 乞うご期待。
キービジュアルが施された本ポスター、本チラシは6月26日（金）より全国上映劇場にて順次設置予定。そして、同日より「たんプリ☆ぬりえコンテスト」の開催が決定。一部劇場ではぬりえイベントも実施される。コンテストに参加すると、超豪華特典がもらえるチャンス。応募期間は6月26日（金）から8月11日（火・祝）。詳しくは6月26日（金）オープンの特設サイトをチェックしてほしい。
あわせて公開されたのは、物語に大きく関わるシーンを捉えた新スチール3点。
街じゅうに「バツ印」がつけられる奇妙な「バツ印事件」を調査中の名探偵プリキュア。バツ印をつけられたものは動かなくなったり、使えなくなったりして、みんなを困らせている。
1枚目は、路地裏と思われる場所で、手がバツ印の ”ダメダメ” を、あんなとみくるとポチタンがプリキットミラールーペを手に追いかけている。その様子をるるかとマシュタンが見ている姿が描かれ、これから巻き起こる、不思議な物語の幕開けを予感させる。そんな事件を追うあんなたちの前に妖精の依頼人・レインが現れる。「ダメダメからかりんを守って欲しい」という依頼を受け、あんなたちは、レインとともに新たなナゾを追うことに――。
2枚目はレインに案内され、まるで夢のように綺麗な場所「かりんの庭」に辿り着いた一同。バラが綺麗に咲き誇り、煌びやかな庭と古城を前に、目を輝かせるキュアミスティックとキュアアンサー。その周りにはエレメント妖精たちが、歓迎しているかのように飛び交う。あたりを見渡し何やら考えている様子のキュアエクレールや、不思議そうな表情のキュアアルカナ・シャドウ、そしてみんなを見つめるジェット先輩の頭の上には、楽しそうなポチタンの姿も。そこで出会うのが、不思議な庭で暮らす少女・かりんと、彼女を見守る妖精・アラン。しかし平和な「かりんの庭」にも突然 ”ダメダメ” が現れて、大ピンチに！？ ”ダメダメ” って一体何？ 綺麗で不思議な「かりんの庭」にはどんな謎が隠されているのか――？
3枚目はミラクルライトを掲げてプリキュアを応援するポチタン、ジェット先輩、マシュタン、シュシュタンのキュートな姿が！ 『キミとアイドルプリキュア♪』『わんだふるぷりきゅあ！』そして、『名探偵プリキュア！』のみんなへ精一杯力を送る。 一緒にプリキュアを応援したくなるようなワクワク感が伝わり、物語の展開がより一層楽しみになる心ときめく新スチールが、本編への期待をさらに膨らませてくれる。
そして、入場者プレゼントが「ポチタンミラクルライト」に決定した。『映画プリキュアオールスターズ F』（2023）以来、3年ぶりのミラクルライト復活となる。劇中でも重要なシーンで登場する同アイテム。ポチタンたちと一緒にお揃いの「ポチタンミラクルライト」を持って、大きなスクリーンで活躍するプリキュアを元気いっぱい応援しよう。数量限定の配布となるため、欲しい方はお早めに。
また、プレゼントつきムビチケ前売り券（カード）の発売が決定。6月26日（金）から劇場窓口（一部劇場を除く）にて販売スタート。劇場でご購入した方にはフレークシールにもなる「映画オリジナル キラキラはなまるシール」のプレゼントがついてくる。キュアアンサー＆キュアミスティック ver.とキュアエクレール＆キュアアルカナ・シャドウ ver.の2種類が用意されており、どちらか好きな方を選ぶことができる。 数量限定のため、ぜひ早めにゲットしよう。
さらにキャラクター別のムビチケ前売券（カード）の発売も決定。キュアアンサーをはじめ、キュアミスティック、キュアエクレール、キュアアルカナ・シャドウそれぞれが描かれた4種類。こちらは各種通販サイト・プリキュア プリティストア（一部店舗を除く）他にて販売予定。詳しくは映画公式HPにてご確認を。
この秋、たんプリのキャラクターたちが、映画の世界でどのような活躍を見せるのか！？ その勇姿をどうぞお見逃しなく。
（C）2026 映画名探偵プリキュア！製作委員会
＞＞＞メインビジュアルに新スチール、ムビチケをチェック！（写真8点）
2004年2月1日（日）に放送を開始した『ふたりはプリキュア』から、23作品継続している「プリキュアシリーズ」。現在は毎週日曜朝8時30分〜、ABCテレビ・テレビ朝日系列にて『名探偵プリキュア！』が絶賛放送中だ。プリキュア公式
YouTube チャンネルにて配信されているキュアアンサー＆キュアミスティック、キュアアルカナ・シャドウの変身シーンは合計310万回以上（6月21日現在）の再生数を記録するなど、大きな支持を得ています。そんな大注目を集める「名探偵プリキュア！」の映画の正式タイトルが、『映画名探偵プリキュア！不思議な庭と2人の秘密』に決定。9月18日（金）に全国公開となる。
2027年の誕生日にポチタンと名乗る妖精と出会った明智あんな（千賀光莉）は、突然、謎の光に飲み込まれ1999年にタイムスリップしてしまう。そこで探偵志望の小林みくる（本渡楓）や自称天才博士の妖精・ジェット先輩（梶裕貴）と出会い、「キュアット探偵事務所」で立派な探偵になることを決意。事件の度に現れる怪盗団ファントムから、依頼者の大切な物を取り返し、事件を ”キュアット解決” するため、名探偵プリキュアに変身して戦うストーリーだ。
このたび公開されたメインビジュアルは、まるで夢の世界のような ”不思議な庭” を舞台に、今にも飛び出してきそうなほど、元気いっぱいのキュアアンサーとキュアミスティック、ミラクルライトを目一杯掲げるポチタンや、ジェット先輩がキュートに描かれている。
さらに、TV シリーズでは未だ存在自体が謎に包まれているキュアエクレール、シュシュタンの姿や、プリキュアでありながら、なぜか「怪盗団ファントム」として活動しており、その理由は秘められたままとなっているキュアアルカナ・シャドウとマシュタンの姿も。
そして、キラキラと輝くカラフルなサンキャッチャーと共に描かれるのは、映画オリジナルキャラクターの謎の少女・かりんと妖精のアランとレイン。物語の舞台となる ”不思議な庭” で出会った彼女たちは、あんなたちが挑む新たなナゾに深く関わる存在のようで……一体どんな秘密を抱えているのか、その行方にも注目だ。『キミとアイドルプリキュア♪』『わんだふるぷりきゅあ！』も駆けつけ、シリーズの垣根を超えた夢の共演が実現。それぞれのプリキュアの活躍に胸が高鳴るビジュアルとなっている。
”不思議な庭” に隠されたナゾとは？ そしてタイトルにもある ”2人の秘密” とは一体何なのか？ 名探偵プリキュアはアンサーを見つけ出し、映画館でナゾをキュアット解決できるのか・・・？ 乞うご期待。
キービジュアルが施された本ポスター、本チラシは6月26日（金）より全国上映劇場にて順次設置予定。そして、同日より「たんプリ☆ぬりえコンテスト」の開催が決定。一部劇場ではぬりえイベントも実施される。コンテストに参加すると、超豪華特典がもらえるチャンス。応募期間は6月26日（金）から8月11日（火・祝）。詳しくは6月26日（金）オープンの特設サイトをチェックしてほしい。
あわせて公開されたのは、物語に大きく関わるシーンを捉えた新スチール3点。
街じゅうに「バツ印」がつけられる奇妙な「バツ印事件」を調査中の名探偵プリキュア。バツ印をつけられたものは動かなくなったり、使えなくなったりして、みんなを困らせている。
1枚目は、路地裏と思われる場所で、手がバツ印の ”ダメダメ” を、あんなとみくるとポチタンがプリキットミラールーペを手に追いかけている。その様子をるるかとマシュタンが見ている姿が描かれ、これから巻き起こる、不思議な物語の幕開けを予感させる。そんな事件を追うあんなたちの前に妖精の依頼人・レインが現れる。「ダメダメからかりんを守って欲しい」という依頼を受け、あんなたちは、レインとともに新たなナゾを追うことに――。
2枚目はレインに案内され、まるで夢のように綺麗な場所「かりんの庭」に辿り着いた一同。バラが綺麗に咲き誇り、煌びやかな庭と古城を前に、目を輝かせるキュアミスティックとキュアアンサー。その周りにはエレメント妖精たちが、歓迎しているかのように飛び交う。あたりを見渡し何やら考えている様子のキュアエクレールや、不思議そうな表情のキュアアルカナ・シャドウ、そしてみんなを見つめるジェット先輩の頭の上には、楽しそうなポチタンの姿も。そこで出会うのが、不思議な庭で暮らす少女・かりんと、彼女を見守る妖精・アラン。しかし平和な「かりんの庭」にも突然 ”ダメダメ” が現れて、大ピンチに！？ ”ダメダメ” って一体何？ 綺麗で不思議な「かりんの庭」にはどんな謎が隠されているのか――？
3枚目はミラクルライトを掲げてプリキュアを応援するポチタン、ジェット先輩、マシュタン、シュシュタンのキュートな姿が！ 『キミとアイドルプリキュア♪』『わんだふるぷりきゅあ！』そして、『名探偵プリキュア！』のみんなへ精一杯力を送る。 一緒にプリキュアを応援したくなるようなワクワク感が伝わり、物語の展開がより一層楽しみになる心ときめく新スチールが、本編への期待をさらに膨らませてくれる。
そして、入場者プレゼントが「ポチタンミラクルライト」に決定した。『映画プリキュアオールスターズ F』（2023）以来、3年ぶりのミラクルライト復活となる。劇中でも重要なシーンで登場する同アイテム。ポチタンたちと一緒にお揃いの「ポチタンミラクルライト」を持って、大きなスクリーンで活躍するプリキュアを元気いっぱい応援しよう。数量限定の配布となるため、欲しい方はお早めに。
また、プレゼントつきムビチケ前売り券（カード）の発売が決定。6月26日（金）から劇場窓口（一部劇場を除く）にて販売スタート。劇場でご購入した方にはフレークシールにもなる「映画オリジナル キラキラはなまるシール」のプレゼントがついてくる。キュアアンサー＆キュアミスティック ver.とキュアエクレール＆キュアアルカナ・シャドウ ver.の2種類が用意されており、どちらか好きな方を選ぶことができる。 数量限定のため、ぜひ早めにゲットしよう。
さらにキャラクター別のムビチケ前売券（カード）の発売も決定。キュアアンサーをはじめ、キュアミスティック、キュアエクレール、キュアアルカナ・シャドウそれぞれが描かれた4種類。こちらは各種通販サイト・プリキュア プリティストア（一部店舗を除く）他にて販売予定。詳しくは映画公式HPにてご確認を。
この秋、たんプリのキャラクターたちが、映画の世界でどのような活躍を見せるのか！？ その勇姿をどうぞお見逃しなく。
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